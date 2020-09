Nicușor Dan: „Noul București nu este un oraș care să excludă pe cineva”

Nicușor Dan: „Vreau să le mulțumesc bucureștenilor care ne-au votat azi. Le mulțumesc pentru că s-au implicat pentru viitorul lor. Ne-au dat încredere în ciuda campaniei murdare care s-a desfășurat împotriva noastră. USR-PLUS și PNL au făcut parteneriatul pentru București. (…) Vreau să le mulțumesc lui Ludovic Orban, co-președinților USR-PLUS, Dan Barna și Dacian Cioloș. Vreau să mulțumesc voluntarilor cu care am făcut împreună campania din 2012, campania din 2016 și campania din 2020. (…) Vreau să mulțumesc personalităților publice care au garantat pentru mine în 2012, 2016, 2020.

Nicușor Dan: „Și vreau să le mulțumesc celor care au donat în campaniile din 2012, 2016, 2020. (…) Bucureștiul are oameni muncitori, creativi, oameni care au reușit în privat, în mediul academic. (…) Vreau să-i asigur pe bucureșteni că vom colabora cu ei, cu mediul de afaceri, cu asociațiile profesionale. Trăim într-o lume complexă, iar Primăria Capitalei nu poate fi condusă în stilul Elenei Ceaușescu. (…) La cererea bucureștenilor, am încheiat un parteneriat cu PNL și USR-PLUS. Acest parteneriat va continua la nivel de primărie, consiliu general, consilii locale și guvern. (…) Noul București nu este un oraș care să excludă pe cineva. Îi chemăm pe toți în construcția noului București. (…) Îi rog pe reprezentanții noștri să fie vigilenți până la finalizarea voturilor. (…) Am câștigat cu multă muncă. (…) Vă rog să vă concentrați până la terminarea numărării voturilor . (…) Începând cu zilele următoare începem munca, pentru că va fi mult de muncă.”