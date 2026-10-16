Nicușor Dan, despre guvernul Niculescu: ”Sunt șanse foarte mari să treacă. Sper să nu fiu în situația să-i critic”

Publicat 16 oct. 2026, 20:10 Actualizat 16 oct. 2026, 20:11

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat vineri seara, după reuniunea Consiliului European de la Bruxelles, că există șanse foarte mari ca Guvernul condus de premierul desemnat Luca Niculescu să treacă de votul Parlamentului. Șeful statului a subliniat că acordurile dintre premier și partidele politice pot asigura stabilitatea de care România are nevoie și a precizat că va încerca să colaboreze instituțional cu noul Executiv, exprimându-și speranța că nu va ajunge în situația de a-l critica pentru măsurile adoptate.

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