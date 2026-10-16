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Politica· 1 min citire

Nicușor Dan, despre guvernul Niculescu: ”Sunt șanse foarte mari să treacă. Sper să nu fiu în situația să-i critic”

FOTO: Captură Facebook

FOTO: Captură Facebook

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Scris deGabriela Bucătaru
Publicat16 oct. 2026, 20:10
Actualizat16 oct. 2026, 20:11

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat vineri seara, după reuniunea Consiliului European de la Bruxelles, că există șanse foarte mari ca Guvernul condus de premierul desemnat Luca Niculescu să treacă de votul Parlamentului. Șeful statului a subliniat că acordurile dintre premier și partidele politice pot asigura stabilitatea de care România are nevoie și a precizat că va încerca să colaboreze instituțional cu noul Executiv, exprimându-și speranța că nu va ajunge în situația de a-l critica pentru măsurile adoptate.

Nicușor Dan: Sunt șanse foarte mari ca acest guvern să treacă

Eu sunt bucuros că există acorduri între primul ministru și partide. Aceste acorduri prevăd o stabilitate de care România are nevoie pentru rectificare, care e o urgență, pentru bugetul pe anul viitor, pe care eu sper să-l trecem prin Parlament anul acesta și pe chestiuni de bun-simț care asigură stabilitatea guvernării pe o perioadă semnificativă din momentul ăsta. Este o așteptare pe care românii au avut-o și eu sunt bucuros că ea devine realitate. Evident că m-aș fi bucurat ca ea să devină realitate acum patru luni sau cinci luni

— a spus Nicușor Dan, în cadrul unei conferințe de presă.

Mai mult, liderul de la Cotroceni a subliniat că ”eu cred că sunt șanse foarte mari ca acest guvern să treacă.

Nicușor Dan: Sper să nu fiu în situația să-i critic

Întrebat dacă este mulțumit de guvernul constituit în jurul premierului desemnat Luca Niculescu, șeful statului a răspuns:

Nu trebuie să fiu eu mulțumit. Suntem într-o democrație, în democrație oamenii votează partide și partidele, prin votul lor în Parlament, numesc guvernul. Mai departe, pe măsurile lui, eu o să încerc să colaborez instituțional cu guvernul ăsta și sper să nu fiu în situația să-i critic

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