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Politica· 1 min citire
Nicușor Dan dă notă de trecere cabinetului Niculescu: ”Ne îndreptăm spre formarea unui guvern”
FOTO: Captură Realitatea PLUS
Publicat15 oct. 2026, 16:32
SursăRealitatea PLUS
Președintele Nicușor Dan a declarat, joi, înainte de Consiliul European de la Bruxelles, că „ne îndreptăm către votarea de către Parlament a unui guvern”, exprimându-și încrederea că executivul condus de Luca Niculescu va obține votul de învestitură. Șeful statului a mai precizat că a avut o discuție cu premierul demis Ilie Bolojan, în cadrul căreia subiectele au fost abordate, fără a fi însă negociate.
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