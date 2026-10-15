Realitatea.NET
Politica· 1 min citire

Nicușor Dan dă notă de trecere cabinetului Niculescu: ”Ne îndreptăm spre formarea unui guvern”

FOTO: Captură Realitatea PLUS

FOTO: Captură Realitatea PLUS

Urmărește-ne și pe Google NewsAlege Realitatea.NET ca sursă preferată
Scris deGabriela Bucătaru
Publicat15 oct. 2026, 16:32
SursăRealitatea PLUS

Președintele Nicușor Dan a declarat, joi, înainte de Consiliul European de la Bruxelles, că „ne îndreptăm către votarea de către Parlament a unui guvern”, exprimându-și încrederea că executivul condus de Luca Niculescu va obține votul de învestitură. Șeful statului a mai precizat că a avut o discuție cu premierul demis Ilie Bolojan, în cadrul căreia subiectele au fost abordate, fără a fi însă negociate.

Nicușor Dan: ”Ne îndreptăm spre formarea unui guvern”

Eu cred că demersurile partidelor sunt extrem de serioase. Adică e prima oară când vorbim de acorduri politice cu primul ministru desemnat. Deci eu cred că ne îndreptăm către formarea unui guvern, către votarea de către Parlament a unui guvern

— a declarat Nicușor Dan, înainte de reuniunea Consiliului European, de la Bruxelles.

În ceea ce-l privește pe Ilie Bolojan, președintele României a subliniat că a avut o întâlnire cordială și relaxată, în cadrul căreia subiectele au fost abordate, fără a intra însă în negocieri sau tranzacții politice.

Nicușor Dan: ”Am discutat relaxat cu Bolojan, nu am negociat”

Domnul Bolojan, a fost o întâlnire la 11:00, seară, absolut cordială, relaxată și în care subiectele au fost atinse, dar nu negociate, tranzacționate

— a mai spus președintele României
Distribuie articolul

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Politica

Mai Multe