„În decembrie vom avea acest pod în circulație.

Tot astăzi am avut o vizită la societatea Yazaki România SRL Brăila, o companie care are 3.600 de angajați, care produce cablaje electrice și am putut să dicutăm pentru a vedea cu ce probleme se confruntă pentru a identifica împreună soluții”, a spus premierul Nicolae Ciucă.

Prim-ministrul își continuă vizita la societatea Green Grup Țintești și la Fabrica de ulei Bunge Buzău.