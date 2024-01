Ne regăsim aici pentru a sărbători împreună 165 de ani de la Unirea Moldovei cu Ţara Românească, la 24 ianuarie 1859. Atunci când a avut obiective clare şi un plan de ţară, România a avut doar de câştigat. De aceea, cine înţelege cu adevărat istoria unui popor, înţelege ce are de făcut în continuare. Revoluţia de la 1848, Unirea Principatelor din 1859, formarea României Mari în 1918 şi Revoluţia din 1989 sunt momente ale unui singur destin istoric. Acest destin istoric înseamnă România Occidentală, România europeană, România suverană şi independentă”, a declarat preşedintele Senatului, liderul PNL Nicolae Ciucă, în discurs.

El a arătat că ”România îşi îndeplineşte destinul istoric şi este astăzi parte din lumea occidentală liberă”.

Prin efortul nostru al tuturor suntem stat membru al UE, suntem un aliat respectat în NATO şi putem să ne apărăm cetăţenii într-o lume în care conflictele armate şi economice se înmulţesc. În faţa unui destin istoric, conflictele politice mărunte, disputele personale, orgoliul populiştilor şi falsul patriotism al demagogilor dispar fără urmă. Istoria se scrie în contexte favorabile, prin fapte mari de curaj şi prin voinţa de a depăşi toate greutăţile”, a subliniat Ciucă.

Preşedintele Senatului a afirmat că ”România şi întreaga lume liberă se află într-un moment de răscruce pentru destinul lor, iar războiul din Ucraina, conflictul militar din orientul mijlociu, toate acestea au avut şi au în continuare un impact asupra vieţilor noastre de zi cu zi.

”Pacea, bunăstarea oamenilor şi întreaga ordine regională şi mondială au fost puse sub semnul întrebării. Cu toate acestea, România a reuşit un lucru remarcabil. A rămas un pol de stabilitate şi un pol al democraţiei în regiunea noastră. În faţa crizelor, prioritatea noastră a fost să asigure stabilitatea ţării, nu să accentuăm conflictele din societate”, a arătat Ciucă. ”Ştiu că mulţi români sunt nemulţumiţi şi trebuie să vorbim deschis despre aceste nemulţumiri. Ştiu că mulţi oameni sunt dezamăgiţi şi aşteaptă mai mult de la clasa politică. Vor să vadă soluţii pentru preţurile în creştere. Vor să vadă soluţii pentru venituri mai mari. Vor să vadă soluţii pentru finalizarea marilor proiecte de infrastructură. Vor să vadă soluţii pentru o fiscalitate echitabilă, pentru şcoli mai bune şi spitale mai performante. Pentru oameni, contează cum trăiesc zi cu zi. Pentru oameni, contează cum sunt trataţi de instituţiile statului atunci când au nevoie de ele. Pentru oameni, contează ce facem în mod concret pentru a avea o viaţa mai bună în comunitatea lor. Românii ştiu care este adevărul şi românii au mereu dreptate. Pentru ei şi binele lor, statul şi instituţiile trebuie să lucreze”, a afirmat Nicolae Ciucă.

Preşedintele Senatului a mai declarat că ”a rămas la fel de actual îndemnul marelui om politic şi de cultură Simion Bărnuţiu: „Ţineţi cu poporul toţi, ca să nu rătăciţi!”, iar dacă nesocotim acest adevăr, înseamnă că nu ne facem cum se cuvine datoria”.

”Există o legătură strânsă între problemele şi nevoile de zi cu zi ale cetăţenilor şi obiectivele mari ale ţării în care trăim. Nu sunt aspecte diferite. Sunt elementele unui întreg, care se numeşte viaţa noastră. Problemele pe care trebuie să le rezolvăm pentru a avea o viaţa mai bună nu pot fi separate de pericolul ca România să fie scoasă de pe traseul ei democratic şi adusă în haos politic şi economic. România nu va ajunge pe mâna demagogilor şi a populiştilor pentru că destinul României este să fie parte din lumea liberă, din lumea occidentală, din lumea celor puternici”, a ţinut să precizeze preşedintele Senatului.

El a mai afirmat că ”drumul pe care mergem astăzi, deşi este greu, este cel corect, iar adevărata soluţie este să continuăm dezvoltarea pe care am generat-o în aceşti ani prin efortul nostru, al tuturor”.

”Obiectivul nostru pentru viitor este România - pol de dezvoltare regională. Ca acest lucru să se întâmple, avem nevoie de cei mai buni administratori în fruntea ţării, în fruntea judeţelor şi a localităţilor. Avem nevoie de adevăraţi gospodari ai banilor europeni şi ai banilor de la bugetul naţional şi de la bugetele locale. Atunci când ne-am gospodărit bine şi am avut un obiectiv comun, am reuşit să facem lucruri cu impact major pentru viaţa oamenilor la nivel local şi naţional. Am deblocat şi se avansează rapid pentru ca Moldova să aibă autostrăzi. Aeroportul de la Iaşi are un nou terminal care va transforma profund Iaşiul în anii care vor urma. Spitalul Sfânta Maria, cel mai mare spital pediatric, a fost modernizat. În ţară, se lucrează la alte proiecte mari de infrastructură care au ca obiectiv final unirea tuturor provinciilor istorice printr-o reţea modernă de infrastructură rutieră. Autostrada A8 face parte din aceste proiecte.Toate aceste proiecte nu se puteau face fără bani europeni şi banii europeni nu ar exista fără un regim democratic stabil”, a spus Nicolae Ciucă.

Preşedintele PNL a subliniat că dezvoltarea României nu se poate face în absenţa democraţiei şi a banilor europeni, iar democraţia înseamnă încredere şi banii europeni înseamnă dezvoltare.

Să avem încredere în forţele noastre şi să ne unim pentru a apăra România de oportunişti, de populişti şi de toţi cei care vor să ne deturneze destinul nostru istoric. Cel mai frumos cadou pe care putem să îl facem României de ziua Unirii Principatelor este încrederea noastră în viitorul ei. Să avem încredere în România! Să avem încredere în puterea noastră şi să avem curaj pentru a construi destinul pe care îl merităm în Europa şi în lume! La mulţi ani României moderne! La mulţi ani, români!”, a spus Ciucă în discurs.