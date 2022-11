Sunt investiții începute de la zero, cum este ferma Zootehnică Mireșul Mare, din Maramureș, o afacere de familie cu aproape 20 de ani de activitate, peste 700 de angajați, ajunsă la o cifră de afaceri de aproape 40 de milioane de euro și profit de 3 milioane euro. Rolul economic al investiției este dublat de cel social, având în vedere că este o sursă importantă care furnizează produse proaspete și de bună calitate pentru populație. Planurile de dezvoltare ale acestei investiții și proiectele orientate către folosirea surselor alternative de energie, precum panouri fotovoltaice, și utilizarea energiei verzi, dovedesc potențialul industriei agroalimentare românești și puterea de adaptare spre creșterea competitivității.

Acest lucru este cu atât mai îmbucurător cu cât traversam o perioadă complicată pentru agricultură, marcată de creșterea prețurilor la energie și gazele naturale, de secetă și de efectele războiului din Ucraina.

Pentru a prelua din această presiune, la nivelul Guvernului am susținut programe de dezvoltare a capacității de producție și procesare și am alocat sume consistente pentru a sprijini fermierii să facă față dificultăților cu care se confruntă. În acest an, peste 185 milioane euro au fost destinate programului de acordare a sprijinului cuplat în sectorul zootehnic. Suplimentar, fermierii beneficiază și de ajutor de stat, prin subprogramele Rural Invest și Agro IMM Invest.

Totodată, avem în derulare o schemă de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii crescătorilor din sectoarele bovine, suine şi avicol, în valoarea totală de 453 milioane lei.

Sunt măsuri menite să susțină agricultura românească, să aducă plus-valoare economiei și să contribuie la reducerea dependenței de importuri”, a transmis Nicolae Ciucă.