„Condamn recunoașterea de către Rusia a regiunilor Donetsk/Luhansk din Ucraina. Erodează eforturile de a rezolva conflictul și încalcă înțelegerile de la Minsk. NATO susține suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei. Îndemnăm Moscova să nu mai alimenteze conflictul și să aleagă diplomația”, a scris secretarul general al NATO.

I condemn #Russia recognition of Donetsk/Luhansk in #Ukraine. It erodes efforts to resolve the conflict & violates Minsk agreements. #NATO supports Ukraine sovereignty & territorial integrity. We urge Moscow to stop fuelling conflict & choose diplomacy. https://t.co/H4yczPG8XM