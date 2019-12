Momentul în care șeful PSD Arad, Dorel Căprar, este dus de mascați la sediul DNA

Percheziții DNA au loc luni dimineață la sedul PSD Arad și la locuințele a trei parlamentari PSD. A fost ridicat de mascați și șeful Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri (DRDP) Timişoara , Cristian Ispravnic, consilier judeţean social-democrat în Arad.

În imaginile de mai jos prezentate de RealitateadeArad.net îl puteți vedea pe președintele PSD Arad, Dorel Căprar, invitat de mascați să îi însoțească la sediul DNA.

Alături de acesta sunt audiați senatorul PSD Ioan Chisăliță, adus la audierile de la DNA în scaun cu rotile, și deputatul Florin Tripa.

Deputatul de Arad Florin Tripa (PSD), a declarat, luni, la ieşirea de la audieri din sediul DNA Timişoara, că are calitatea de suspect de trafic de influenţă în legătură cu angajarea unei persoane la Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri (DRDP) Timişoara.



"Am stat la audieri circa 20 de minute. Procurorii DNA mi-au transmis că am calitatea de suspect pentru trafic de influenţă. Ei spun că am intervenit pentru angajarea unei persoane la DRDP, dar nu am legătură cu acea persoană. O cunosc, dar nici nu ştiu pe ce funcţie a fost pusă. Nu am încălcat legea niciodată, chiar am fost atent la asta, pentru că nu vreau să încalc legea", a spus Tripa.

Direcția regională de drumuri și poduri Timișoara este vizată de anchetatorii DNA - în ancheta începută cu 9 luni în urmă fiind implicați și trei parlamentari PSD.

Potrivit RealitateadeArad.net, șeful Direcției regionale Cristian Ispravnic, care este și consilier județean PSD a fost scos de mascați din sediul PSD Arad și dus la audieri. Acesta a declarat că nu știe care este motivul pentru care este ridicat.