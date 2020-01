Ciolacu NU este ferm convins că va candida la șefia PSD

După ce a spus că este decis în proporție de 50% să candideze la șefia PSD, Marcel Ciolacu vine cu noi detalii. Miercuri seara, la Realitatea PLUS, liderul interimar al PSD a declarat că nu știe dacă va candida pentru transformarea în permanență a actualei funcții.

El a discutat și despre posibilitatea ca Sorin Grindeanu să preia PSD.

”Nu am anunțat dacă o să candidez sau nu. O decizie asupra datei Congresului o să o luăm după mai multe întâlniri, care vor avea loc săptămâna viitoare. Vrem să facem niște modificări. Dacă ajungem la o linie pe care o dorim cu toții, presupun că PSD intră într-o nouă eră.

Nu știu dacă o să candidez la șefia PSD, dacă nu trece moțiunea de cenzură. Nu văd o legătură între ele.

Eu mă vad foarte des cu domnul Grindeanu. Am depășit etapa când se vorbea de trădători și dușmani ai poporului. Eu, în afara partidului, nu am dușmani, ci adversari politici. În interiorul partidului am colegi. S-a dus epoca unui tătuc la PSD, e nevoie de o nouă echipă. Trebuie să lăsăm acest partid să respire și să iasă oamenii la vedere.

Sorin Grindeanu și Marcel Ciolacu vor căuta să facă o echipă. Dacă nu vor reuși, vor face parte din echipe diferite.”, a precizat Marcel Ciolacu.