„Europa și Tineretul Național Liberal fac performanță în România. Pentru cei care nu știu, deși încerc să repet asta des, TNL a bătut un record după alegerile locale din 2020 și a trimis în administrația publică locală peste 1100 de tineri. În funcții de consilieri județeni, locali, viceprimari sau primari. Pentru alegerile locale din acest an, sper că vom avea un tânăr ales în fiecare comunitate locală! Am participat duminică, la Maramureș, la un eveniment de prezentare a unui tandem de tineri excelent de tineri, un etalon pentru TNL: Gabriel Ștețco la CJ Maramureș și Ionel Bogdan la Primăria Baia Mare. Suntem la fel de mândri de primarul nostru Cristi Lazăr din Șimleu Silvaniei, Mihai Apafi la Prejmer, Bogdan Pivariu la Florești, Stelian Bujduveanu, viceprimarul Capitalei. Îl văd aici pe dl. Cristian Tuță, primarul comunei Bucovăț, care a fost membru TNL. E clar: Tineretul Național Liberal are cu ce!", a spus președinta TNL, deputata Mara Mareș.

Dincolo de conferințele regionale organizate, în cadrul campaniei TNL „Europa în fiecare localitate", un steag imens al Uniunii Europene este desfășurat în orașele mari în apropierea obiectivelor finanțate cu fonduri europene.

Tot în această campanie, membrii TNL promovează pe toate rețelele sociale obiectivele de investiții finanțate cu fonduri europene, realizate în comunele, orașele și municipiile din România.