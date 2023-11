"Romania a condamnat in termenii cei mai fermi posibili atacul terorist al Hamas si sustine dreptul Israelului de a se apara in linie cu dreptul umanitar international si dreptul international.

Romania solicita eliberare tuturor ostaticilor fara preconditii, inclusiv a celor 6 cu dubla cetatenie romano-israeliana, ostatici in Fasia Gaza", a transmis, luni, ministrul afacerilor externe Luminita Odobescu, intr-o conferinta de presa comuna sustinuta alaturi de omologul din Azerbaidjan, Jeyhun Bayramov.

Ministrul a aratat ca, in acelasi timp, "suntem profund ingrijorati si este de datoria noastra comuna sa facem tot ce este posibil pentru a proteja vietile nevinovate ale civililor, pentru a atenua criza umanitara din Gaza si pentru a evita extinderea regionala a conflictului" dintre Israel si Hamas.

"Si pe aceste paliere am actionat in concertare cu partenerii tarii noastre si sunte in contact permanent cu omologii din regiune si cu partenerii internationali. Tara noastra a aprobat livrarea a 230 tone de asistenta umanitara de urgenta pentru civilii din Gaza", a mai spus oficialul MAE

In ceea ce priveste solicitarile de evacuare din Gaza, ea a aratat ca MAE, prin intermediul Celulei de criza si al miciunilor diplomatice din regiune, e pregatit sa acorde sprijin pentru evacuarea cetatatenilor romani si a membrilor familiilor acestora.

"Peste 270 de cetateni romani si membrii ai familiilor acestora s-au notificat pe langa Reprezentanta Romaniei la Ramallah in vederea evacuarii si mentinem contactul cu ei. Din pacate, situatia din teren nu permite evaciuarea strainilor. Punctul de frontiera (Rafah - n.r.) e blocat. Negocierile pentru deblocare continua intre actorii implicati", a mai spus reprezentantul MAE.