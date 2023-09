”Şcoala de vară a tineretului liberal cu tema «LEADING THE CHANGE. Destination 2024» este o platformă de dezbatere şi formare foarte utilă pentru viitoarea generaţie de lideri politici. Tema nu a fost întâmplător aleasă pentru că şcoală de vară din acest an este ultima dinaintea alegerilor din anul 2024, un an cu mize mari pentru PNL şi pentru viitorul României”, a scris, vineri seară, pe Facebook, Lucian Bode.

Secretarul general al liberalilor apreciază că ”perioada următoare va fi pentru tinerii liberali o oportunitate, dar şi o provocare”.

”Va fi bătălia generaţiei lor. O bătălie care priveşte direct tânăra generaţie, deoarece de ea depinde ce se întâmplă cu România în următorii 10 ani”, a mai scris Bode.

Acesta afirmă, însă, că ”nicio şcoală de vară nu poate suplini experienţa politică reală pe care o vor avea tinerii prin implicarea directă în efortul şi acţiunile de campanie de anul viitor”.

”Au de dat un examen al maturităţii politice care îi va cizela şi căli, dar care, totodată, îi va solicita la maxim. Ne bazăm pe energia lor, pe iniţiativă şi implicare şi vom face echipă pentru atingerea obiectivelor fixate. Este important să fie mobilizaţi şi să susţină crezul liberal, cu argumente credibile pentru ca mesajul liberal real, nu cel deformat de propaganda anti-PNL sau de clişeele propagandei anti-occidentale, să ajungă la oameni”, a mai afirmat liberalul.

Acesta consideră că ”proiectul liberal are nevoie de implicarea tinerilor la toate nivelurile de decizie pentru că ei vor prelua ştafeta poltică şi vor produce schimbarea în societate”, potrivit news.ro.

”Tinerii de azi sunt oamenii politici de mâine. PNL îşi continuă misiunea de dezvoltare şi modernizare a României prin EI! Le doresc mult succes tinerilor liberali, să fie combativi şi responsabili, modele de conduită pentru comunităţile unde activează. Să ieşim victorioşi, împreună, din campaniile ce vor urma, şi să facem politică şi administraţie cu folos pentru România”, a mai scris Bode pe Facebook.

Împreună cu preşedintele PNL, Nicolae Ciucă, şi alţi lideri ai formaţiunii, Bode a participat, vineri, la Neptun, la Şcoala de vară a TNL.