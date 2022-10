„Acea teză care acum este transcrisă de membrii USR, plătiți din bani publici. De-astea v-au votat românii, să vă faceți imagine?

Este un demers plin de ridicol. Teza mea a parcurs absolut toate etapele și a trecut prin toate filtrele de verificare, iar raportul de similitudine arată foarte clar: lucrarea nu conține similitudini neautorizate. Teza este în regulă și este un document original”, a spus Lucian Bode în Parlament.

„Respect dreptul Parlamentului de a folosi pârghiile de control asupra guvernului. În cei 14 ani am scris şi am semnat zeci de moţiuni simple, dar niciodată nu am văzut un text ilogic şi plin de minciuni, mai lipsit de coerenţă, cu teme amestecate şi aruncate fără noimă precum cel pe care îl dezbatem. De la transporturi, la poliţie, de la Facebook la aşa-zisa secretizare a tezei de doctorat. Un ghiveci, un fel de shaorma cu de toate, un text din care nici voi, semnatarii, nu cred că aţi înţeles mai nimic.

Ceea ce vă mână în acest demers lamentabil este disperarea. Disperarera a două formaţiuni politice, din care una tocmai şi-a pierdut reperul şi o oaste de strânsură formată din zece plăieşi.

Adevărul e că irelevanţa vă ustură. Vorbiţi de funie în casa spânzuratului? (..) Domnului Drulă i se pot reţine două operaţiuni din timpul mandatului de ministru al Transporturilor - operaţiunea ranga şi securilă microfon. Nimic despre Blue Air? Dle Orban? Unde sunteţi, unde v-aţi ascuns? Nu v-a lăsat Nelu Iordache să scrieţi despre Blue Air? Sigur, asta nu-l ajuta nici pe dl. Drulă... Dle. Orban, vedeţi cum e soarta? Vorbiţi de achiziţia de BMW. Parcă tot BMW era şi maşina cu care aţi făcut accident când eraţi ministru al Transporturilor... Sau era un Audi... Cert e că era îprumutată de la Nelu Iordache. Nu e bine. Am auzit că Nelu Iordache a devenit scriitor...”, a mai spus Lucian Bode, în plen.