„România a acționat rapid și eficient. (...) Vom continua eforturile noastre pentru a răspunde robust la orice provocare sau amenințare posibilă.

Mulțumesc tuturor aliaților noștri pentru prezența în România, alături de noi. Bine ați venit în țara noastră! Prin eforturi comune, contribuim la securitatea spațiului aliat, asigurăm pacea și liniștea cetățenilor noștri. Faptul că ne aflăm împreună în această bază militară reprezintă o dovadă în plus a unității, coeziunii și solidarității care există la nivelul NATO”, a spus președintele Klaus Iohannis.

Încă din anul 2014, ca urmare a anexării ilegale a peninsulei Crimeea de către Federația Rusă, NATO a început un proces de adaptare pentru a răspunde posturii tot mai agresive a Rusiei în regiune. Agresiunea brutală declanșată de Rusia împotriva Ucrainei a afectat serios securitatea europeană și euro-atlantică. De aceea, pentru sprijinirea Ucrainei, inclusiv România, au luat măsuri concrete. Am trimis ajutoare umanitare Ucrainei, am primit pe teritoriul nostru toți refugiații ucraineni, în plus am operaționalizat în România un hub logistic pentru a trimite ajutoare în Ucraina.

Mediul de securitate internațional a suferit modificări substanțiale. NATO a fost nevoit să se adapteze și s-au stabilit noi posturi în Europa de Est. Acționăm pentru operaționalizarea cât mai rapidă a celor patru noi structuri de luptă, unul dintre ele fiind în România”, a mai spus președintele.