Klaus Iohannis condamnă ferm bombardamentul masiv cu drone asupra porturilor ucrainene Reni (peste Dunăre de Galați) și Izmail (în Deltă) și spune că recenta ”escaladare prezintă riscuri serioase pentru securitatea din Marea Neagră”.

”Condamn ferm recentele atacuri ale Rusiei împotriva infrastructurii civile ucrainene de pe Dunăre, foarte aproape de România. Această escaladare recentă prezintă riscuri serioase pentru securitatea din Marea Neagră. De asemenea, afectează în continuare tranzitul cerealelor ucrainene și, prin urmare, securitatea alimentară globală”, a scris Klaus Iohannis, într-un mesaj postat pe Twitter.

I strongly condemn the recent Russian attacks against the Ukrainian🇺🇦 civilian infrastructure on #Danube, very close to Romania🇷🇴. This recent escalation pose serious risks to the security in the #BlackSea. It also affects further UA grain transit & thus the global food security.