"Autoritățile române monitorizează cu atenție evoluția evenimentelor din Rusia. Sunt informat în permanență asupra desfășurării acțiunii. Suntem în legătură permanentă cu aliații", a scris Klaus Iohannis, pe Twitter.

The Romanian 🇷🇴 authorities are monitoring closely the evolutions of the events in Russia. I am permanently informed about the developments. We are in constant contact with the Allies.