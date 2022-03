„Am discutat cu președintele Volodimir Zelenskyy despre situația critică din Ucraina. România va continua să aibă grijă de fiecare cetățean ucrainean care sosește în România. Peste 125 de camioane cu ajutoare, ambulanțe și mașini de pompieri din RO și alte state UE au ajuns prin hubul umanitar din Suceava”, a transmis președintele Klaus Iohannis.

I discussed with President @ZelenskyyUa the critical situation in 🇺🇦. RO will continue to take good care of every 🇺🇦 citizen arriving in 🇷🇴. Over 125 trucks with aid, ambulances & fire engines from RO and other 🇪🇺MS have arrived in UA through the humanitarian hub in #Suceava.