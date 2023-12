Începem cu filiera turcească! Corporația Cengiz Holding a furnizat, în ultimii doi ani, către firma lui Ponta, câte o sută de mii de lei pe lună. Compania sa facturează direct către o filială minieră de aici a grupului turc Cuprumold Mining, fosta societate de stat Moldomin, care administrează zăcământul de cupru de la Moldova Nouă. Moldomin a fost cumpărată în 2021, imediat după ce Ponta s-a lansat în consultanță, de Eti Bakir, cea mai importantă companie minieră din Turcia, parte a grupului Cengiz.







În 2022, societatea Cuprumold Mining a câștigat în instanță licența de exploatare a zăcământului după un proces lung cu ANRM. Activitatea minieră se va relua în 2025, iar turcii se așteaptă să exploateze anual zece milioane de tone de cupru. Iar tot grupul Cengiz Holding este un important contractor guvernamental în domeniul infrastructurii. Împreună cu alt gigant turc, Mapa Group, Cengiz trebuie să finalizeze un tronson al autostrăzii Sibiu-Pitești până în 2027. Valoarea lucrării depășește 4.2 miliarde lei, iar banii provin din fonduri europene nerambursabile. Proiectul a fost încredințat în 2021 asocierii Cengiz-Mapa de către CNAIR, în urma unei licitații cu o singură ofertă.





Victor Ponta, solicitat să ofere un drept la replică emisiunii CULISELE STATULUI PARALEL: Vă mulțumescă că-mi promovați gratuit societatea de consultanță

Fostul premier a fost invitat de către producătorii emisiunii CULISELE STATULUI PARALEL să-și exprime un punct de vedere și a răspuns că subiectul referitor la contractele sale de consultanță este unul privat, atât timp cât nu lucrează cu statul.



"În toată activitatea sa, VP Projects Advisers nu a avut niciodată un contract cu o instituție publică sau societate comercială cu capital de stat și nu a încasat niciodată bani publici. Relațiile contractuale cu firme private conțin, conform legii, clauze de confidențialitate. Având în vedere că interesul public nu este în niciun fel afectat, nefiind vorba de bani sau instituții publice, nu există nicio rațiune pentru a încălca clauzele contractuale," a spus Victor Ponta.





Fostul premier a mulțumit, ironic, pentru faptul că prin promovarea subiectului în emisiune, "există premise ca portofoliul meu de clienți să crească în urma acestei prezentări de către dvs. Vă mulțumesc pentru sprjinul dezinteresat," a răspuns Pontra într-un mesaj.

sursă: Culisele Statului Paralel

Într-o altă reacție pentru presa online, fostul premier a sugerat că dezvăluirea unor date privind firma sa și afacerile pe care le are poate fi calificată drept INFRACȚIUNE.

sursă: Culisele Statului Paralel

ANCA ALEXANDRESCU: Cred că aceste informații sunt de INTERS PUBLIC

"Eu nu sunt de acord cu afirmația lui Victor Ponta că afacerile firmei sale nu sunt de interes public. El este încă președintele unui partid politic, deci ăsta este un aspect de interes public; pe de altă parte, este consilier onorific al premierului Marcel Ciolacu și îi poate influența astfel deciziile, deci și asta este de interes public, mai ales atâta timp cât aceste companii (cele cărora Ponta le oferă consultanță prin firma sa - N.R.) au interese la nivelul Guvernului României," a explicat realizatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel.

În realitate, majoritatea clienților săi sunt corporații care se intersectează frecvent cu banii publici.





Unele dintre corporațiile cărora Ponta le vinde consultanță au un nivel uriaș de putere în Turcia. Patronii lor, Mehmet Cengiz si Nazif Günal, se numără printre cei cinci oligarhi din jurul președintelui Recep Erdoğan, notează presa online.









Cei cinci au în comun ascensiunea rapidă din ultimele două decenii, de când durează regimul Partidului Justiției și Dezvoltării, AKP. Ei finanțează partidul de guvernământ și câștigă contracte importante în infrastructură, transporturi și energie. Sub acești moguli elita economică a Turciei s-a întins peste granițe, vizând inițial țări din Orientul Mijlociu, Caucaz și Africa. Ulterior și-au propus să intre și pe piața europeană.

În 2021, guvernul a introdus Turcia pe lista țărilor ale căror firme pot participa fără restricții la licitații, fiindcă se afla teoretic în proces de aderare la UE. Din acel moment, finanțăm masiv oligarhii lui Erdoğan cu bani europeni. Turcii realizează acum peste 20% din lucrările infrastructurii rutiere.





PENTRU CE FIRME DIN ROMÂNIA FACE CONSULTANȚĂ VICTOR PONTA?

În portofoliul consultantului Victor Ponta se mai află și cunoscuta agenție de impresariat „Talentivity”. Între ianuarie 2022 și august 2023, agenția a plătit către compania lui Ponta două milioane de lei. Potrivit anchetei presei online, banii provin mai ales de la corporațiile Phillip Morris, Procter&Gamble și Liberty Steel Group. Agenția a încasat de la cele trei, în aceeași perioadă peste 7 milioane de lei. Talentivity este deținută de Maria Manole, fosta “mâna dreaptă” a lui Adrian Sârbu în trustul Media Pro, unde era șefa departamentului de PR. În cei 13 ani petrecuți acolo, Maria Manole a promovat numeroase vedete, astfel că după despărțirea de trust, și-a monetizat pe cont propriu conexiunile din showbiz. Ea reprezintă acum 25 de persoane publice, iar veniturile agenției nu se bazează neapărat pe comisioane, ci pe contractele cu Philip Morris și Procter&Gamble. În plus, până recent Maria Manole a fost asociată într-o afacere de plasare a forței de muncă, Cireșe SRL, cu Daciana Sârbu, soția fostului premier.

Contactată de o publicație online, Manole a invocat aceeași confidențialitate.

FIRMA LUI VICTOR PONTA, AFACERI CU GIGANȚI DE AFACERI

Cine sunt uriașii pentru care prestează agenția? Philip Morris International este un mare producător de tutun la nivel mondial, intrat pe piața românească acum 30 de ani, cu o fabrică la Otopeni.

Producătorii emisiunii Culisele Statului Paralel au încercat să afle de ce o companie precum Philip Morrris avea nevoie de serviciile de consultanță ale lui Ponta, însă reprezentantul companiei nu a răspuns .

sursă: Culisele Statului Paralel

Egger, o altă companie care a plătit bani către VP Projects, a răspuns solicitării Realitatea Plus, invocând aceleași clauze de confidențialitate.

Procter & Gamble este cea mai mare companie de bunuri de larg consum din lume, care a intrat în România în 1994, când a introdus mărci precum Always, Pampers, Pantene, Head & Shoulders și Lenor. Iar Liberty Steel controlează din 2019 combinatul siderurgic din Galați, preluat de la ArcelorMittal.





În plus, peste 30 de mii de euro au intrat în firma lui Victor Ponta și de la trustul de presă Gândul, potrivit presei online. Tranzacțiile s-au derulat timp de un an. Radu Budeanu, patronul Gândul Media Network, firma care a făcut plățile către Ponta, nu a vrut să comenteze sume, dar a confirmat relația:



“Nu știu ce cifre aveți dumneavoastră și nici nu-i corect să vorbesc public pe marginea unor înțelegeri contractuale private, dar vă reamintesc că domnul Ponta a colaborat un timp cu noi la emisiunea Marius Tucă Show,” a explicat Budeanu.



Cât despre cifrele afacerii de consultanță, VP Projects Advisers, fondată la începutul lui 2021, cifra de afaceri netă a fost de 2,6 milioane de lei. Din care, profitul net s-a ridicat la 2,1 milioane de lei. Anul următor, adică în 2022, cifrele companiei au crescut cu peste 40%.