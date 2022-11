Realizator: Doamna Dancila, enumerati 5 calitati și cinci defecte.

Dancila: Ca si calitati, sunt un om al consensului, care isi iubeste tara, care considera ca e mai important ceea ce faci, decat ceea ce declari in spatiul public, sunt un om de echipa, un om capabil sa munceasca foarte mult.

Legat de defecte - 1.) increderea in oameni, 2.) am crezut ca fiecare isi face datoria si ca vor urma acest lucru si ceilalti, 3.) am considerat ca atunci cand esti intr-o echipa importante sunt lucrurile pe care le faci si ca toate lucrurile pe care le faci apartin echipei, 4.) cred ca daca tu faci un lucru bun si celalalt il va face.

Realizator: Credeti ca ati fost in vizorul criticilor si pentru ca ati fost femeie?

Dancila: Cred ca a contat si acest lucru, dar aici s-au adaugat multe alte aspecte. Atacurile din interiorul PSD. Impresia mea este ca a fost un atac dictat. Am avut si emotii.

Reporter: PSD a pregatit-o pentru ce urma sa urmeze sau a fost sacrificata?

Dancila: Nu consider ca am fost sacrificata. A fost o onoare, dublata de o mare responsabilitate. Faptul ca atunci aveam un program politic, care acum nu exista, a fost un lucru foarte bun.

Reporter: V-ati mai intoarce in PSD?

Dancila: Nu m-as mai intoarce in PSD. Sunt intr-un partid care gandeste altfel, care doreste sa schimbe modul de a face politica, fara violenta verbala. Certurile si acuzele nu tin loc nici de pesnii, nici de salarii. Vad politica facuta altfel cu proiecte pentru oameni.

Reporter: V-ati simtit agresata emotional, verbal?

Dancila: Am fost atat de atacata si jignita de multe ori. Atacurile nu s-au limitat numai la mine, ci si la familie. Eu stiam adevarul si cand stii adevarul ai puterea sa treci peste.

Reporter: Enumerati 3 minciuni care s-au spus despre dvs.

Dancila: 1) ca nu am scoala, imi spuneau <<doamna profesoara de lucru manual>>. Am terminat o facultate de 5 ani cu o medie de peste 9,30. Am profesat si pe urma am intrat in politica. 21 de ani am lucrat la o companie. Nu am facut din politica o meserie. Nu am regretat pentru ca daca fac un bilant al lucrurile bune facute in PE si cand am fost premier imi dau seama ca nu am de ce sa regret.

Reporter: Exista o functie publica pe care o aveti in vedere?

Dancila: Nu merg pe scenarii. Sunt convinsa ca partidul din care fac acum parte va avea un scor bun.

Reporter: Ati accepta sa mai fiti premier?

Dancila: Nu stiu. Nu m-am gandit inca la asta. In partidul in care sunt nu ne gandim inca la functii.

Reporter: Ce ii sfatuiti sa faca pe cei care nu au bani sa plateasca utilitatile?

Dancila: E foarte greu sa dai un sfat. Am vazut ce se intampla cu batranii care strangeau nuieluse sau cu batranul care si-a dat foc la perdele. Nu sunt in situatia sa dau sfaturi, dar cei care conduc acum Romania trebuie sa ia masuri acum, nu de la 1 ianuarie.

Reporter: La cat tineti caldura acum in casa?

Dancila: La 21 de grade.

Reporter: PSD s-a opus acum majorarii pensiilor cu 15% - cum vi se pare?

Dancila: Cred ca nu trebuie sa mai folosesasca aceasta fraza "Parintii si buncii nostri" pentru ca pe parinti si pe bunci nu ti-i pedepsesti, pe ei ii ajuti.

Reporter: Ce femei din politica apreciati?

Dancila: Nu pot sa dau nume, dar cred ca femeile din politica romaneasca trebuie sa dea dovada de solidaritate.

Reporter: RDaca i s-ar propune functia de PM care ar fi prima masura?

Dancila: Masuri de relansare economica, la un raport corect intre resursele pe care le are Romania si modul prin care folosim aceste resurse.

Reporter: De ce ati plecat de la BNR?

Dancila: M-a onorat funcția de la BNR. Erau lucrui pe care le stapaneam foarte bine. A trebuit sa plec pentru ca politica BNR nu permite sa faci activism politic. Eram in situatie de incompatibilitate.

Reporter: V-ati intalnit la BNR custrologul Urania?

Dancila: Nu m-am intalnit niciodata. Nu stiu la ce a fost folosita.

Reporter: Criza de azi afecteaza pe toata lumea. Cum au fost facturile la dvs?

Dancila: Vin destul de mari si la mine (facturile - n.r.). Politicile duse pana in acest moment sunt distructive pentru Romania iar aceste politici duc la facturile astea mari. Am inchis Mintia, Paroseniul, Termoenergetica nu functioneaza la capacitate maxima...

Si 3000 de lei, si 4000 de lei factura la gaz, la casa de la Predeal. La curent - 1500 de lei. Fiind o casa in care nu locuiesc in permanenta, dar tot trebuie sa las gazul pornit sa nu ajungem la altele. In Bucuresti stau cu chirie. Deocamdata nu au venit atat de mari (facturile - n.r.). Astept si eu sa vad.

Reporter: Cand a fost ultima data la piata si cum vi se par preturile?

Dancila: Saptamana trecuta. Preturile mi se par foarte mari. Nu pentru mine, ca eu imi permit, dar sunt multi pensionari, multi copii care nu isi permit sa isi cumpere ce au nevoie.

Reporter: Spuneati ca in Bucuresti stati cu chirie. Chiriile vor creste si ele.

Dancila: Sunt multi studenti care stau cu chirie si care vor fi loviti de acest lucru (scumpiri chirii - n.r.).

Reporter: Un telespectaor va intreba cat cheltuiti pe cumparaturi lunar?

Dancila: 4000 de lei alimentele, lunar. Ceea ce s-a scumpit foarte mult - uleiul, carnea. Daca voiam sa avem preturi mai mici la alimente trebuia sa actionam la motivele care au condus la aceste cresteri: energia si gazele.

Reporter: Gatisti acasa sau mancati la restaurant?

Dancila: Gatesc acasa si mananc impreuna cu familia

Reporter: V-a fost vreodata frica sa luati o decizie politica?

Dancila: Nu. Am fost mult mai curajoasa decat barbatii. Eu am luat decizi - ordonanta 114 care a supraimpozitat companiile din energie. Un lider care nu are curaj sa ia decizii pentru tara lui nu are ce cauta intr-o functie de conducere.

Reporter: Cu engleza cum stati? Sunteti mai bine acum decat inainte?

Dancila: Nu statea rau doar ca nu vorbesc frecvent.

Reporter: Ati mai accepta sa fiti premier acum?

Dancila: Nu m-am gandit. Nu stiu, dar stiu ca partidul pe care il conduc, daca ar ajunge la guvernare, ar lua decizii mult mai bune pentru Romania, pliate pe realitati.

Reporter: Ce va place sa gatiti cel mai mult?

Dancila: Mancaruri cu specific romanesc, fie ca vorbim de sarmale, ciorbe.

Reporter: Sarbatorile unde la faceti? Craciunul? Revelionul?

Dancila: In tara, la Predeal.

Reporter: Cine va fi candidatul PSD la prezidentiale?

Dancila: Marce Ciolacu va fi. In ultima perioada se face o intrega campanie in jurul lui. In numele partidului comunica doar Marcel Ciolacu. Indiferent de ce spun el, Ciolacu va fi candidatul PSD la prezidentiale.

Reporter: Ati mai candidat inca odata la prezidentiale?

Dancila: Nu am luat inca in calcul, dar in partidul in care ma aflu acum avem reguli foarte clare privind candidatura la prezidentiale.