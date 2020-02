Gușă: Imaginea cu Tender și Coldea, sugestivă. Întâlnirea confirmă niște legături toxice din perioada statului paralel

"Răutăcioși sunt ei, că se se afișează în public și confirmă niște legături toxice din perioada fostului stat paralel și dau frisoane unora care se gândesc apropo de jocurile subterane de la nivelul CSM că ceea ce s-a întâmplat, în perioada statului paralel, ar putea să fie reactivat", a spus Cozmin Gușă, la Realitatea PLUS.

"DNA-ul poate să devină foarte activ și trebuie să judecăm dacă va fi selectiv doar. Adică am văzut niște descinderi pe la PSD acum pe la primari, ok, o fi ceva, știm că PSD Olt înseamnă Paul Stănescu. Au apărut niște muguri de informații pe surse legat și de activitatea lui Firea, e tot PSD. Ne putem pune întrebări asupra activității DNA dacă este orientată împotriva PSD, dacă nu vor apărea, că trebuie să apară, și elemente în egală măsură legate de PNL. Poate să intervină lupta politică o apetență a celor din structura generalului din zona justiției de a judeca doar faptele celor din PSD, oricum sunt amărâți și prost conduși în această perioadă. Atunci putem să spunem că se pune de mămăligă. Sau dacă vor apărea fapte și la PNL, și la USR Plus mai puțin probabil azi, dar la UDMR sigur la fel de mult, atunci o să spunem că-și fac treaba pentru cetățeni. Sunt foarte atent înainte să dau un verdict", a mai spus Cozmin Gușă.