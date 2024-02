La începutul săptămânii, după întâlnirea cu liderii PSD, și-a exprimat mascat nemulțumirea că partdiul întârzie să ia o decizie în privința nominalizării ei în cursa pentru Primăria Generală a Capitalei.

Fostul edil s-a plâns că este văzută de conducerea social-democrată drept „candidatul deocamdată”, potrivit Realitatea Plus.

Gabriela Firea, după ședința PSD pe tema alegerilor: Important este să se lămurească toate candidaturile.

Întrebat despre această situație, vicepreședintele PSD Sorin Grindeanu a sugerat că Gabriela Firea va fi alegerea partidului pentru alegerile din Capitală.

"Am văzut luările de poziției ale Gabrielei Firea, dar nu am văzut să fie desemnat vreun candidat până acum. În acest moment nu știu de altcineva în PSD care dorește să fie primar general. De asta cred că, în momentul când va fi timpul desemnării candidaților în toată țara, va fi desemnat și candidatul pentru București", a declarat Grindeanu, în exclusivitate la Realitatea Plus.