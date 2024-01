"E o mare tragedie ca am ajuns sa fim slugi pentru altii si sa inchinam aceasta tara a noastra strainilor. Copiii astia sa nu mai aiba un viitor ca noi.

Pana atunci vreau sa va zic sa nu e normal sa inchinam altora tara. Nu e normal sa stam in genunchi in fata Bruxelles -ului. Noi trebuie sa fim stapani fara sa ne discteze unii si altii ce sa mancam. Ati vazut ca nu v-am servit cu gandaci. Noi taiem porcul", a decarat George Simion, in discursul sustinut la Gura Humorului.