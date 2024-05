"Stiti de ce le e frica? Aceasta miscare nu s-a format in laboratoarele lui Florian Coldea. Aceasta miscare nu il are in spate pe Vasile Dincu, sau pe Ion Ilici Iliescu. Aceasta miscare de eliberare nationala s-a eliberat din sanul poporului roman, pentru a face dreptate poporului roman.

Generalul groazei, seful Statului Paralel Florian Coldea primeste pensie speciala si romanii primesc pensie de 1.200 de lei", a declarat