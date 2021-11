Atac dur la PSD din interiorul Coaliției. Președintele PNL, Florin Cîțu, spune că liberalii nu acceptă să crească taxele și nici să introducă unele noi.

„Am semnat un acord al coaliției de guvernare. Este un acord normal”, a declarat Florin Cîțu în această dimineață.

„Eu cred că românii ne-au votat pentru o Românie liberală și pentru principii liberale. Și în această coaliție, PNL va lupta pentru aceste principii. Îmi aduc aminte că, atunci când am preluat guvernarea în 2019, am eliminat toate taxele introduse între 2017 și 2019, ele au rămas eliminate, iar în această perioadă nu am introdus nicio taxă nouă și nu am crescut taxele”, a precizat Florin Cîțu.

„Vă garantez că PNL va lupta pentru aceste principii și nu va introduce taxe noi, nu va dori să crească taxele. De aceea suntem aici, pentru a le garanta românilor că principiile liberale nu vor fi afectate și nici drepturile omului”, a mai spus el.