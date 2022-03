„Sunt 30 de miliarde de euro, ministerele trebuie să îşi facă treaba, şi ar fi bine ca cine crede că nu vrea să facă o reformă, de exemplu nu vrei să faci reforma pensiilor, pentru că ţi se pare ţie că nu este… foarte bine, să vină altcineva să o facă. Nu vrei să faci reforma salarizării, nu vrei să faci reforma administraţiei, dar nu este corect faţă de români să rămâi acolo, într-o poziţie, şi (…) apoi să nu faci şi să pierdem aceşti bani.

Ministrul Muncii nu vrea să faca reforma pensiilor și legea salarizarii? Am dat exemple, am spus trei reforme mari care trebuie făcute. Dacă cineva nu vrea să o facă să spună acum. Am dat unu exemplu”, a spus Florin Cîțu.

Florin Cîțu îl acuză pe actualul ministru al Finanțelor, Adrian Câciu că „se împrumută la dobânzi nejustificat de mari”. Asta în contextul în care rata anuală a inflaţiei a urcat la 8,53% în februarie, potrivit datelor publicate de INS.