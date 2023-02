Anca Alexandrescu: Ne-ați pus la dispoziție niște documente, ele se află la sediul Realității.

Elena Udrea: Da, și vă voi mai trimite. Avocații vor mai trimite documente.

A.A.: Sunt documente, unele dintre ele secrete sau cu caracter secret.

E.U.: Da, nu au regimul, adică au un caracter secret, dar nu dintre cele care nu pot fi deținute de persoane private.

A.A: Dumneavoastră ați încercat să le puneți la dispoziția procurorilor și judecătorilor aceste documente și nu v-au fost primite.

E.U.: Unele mi-au fost respinse, da.

A.A.: Erau relevante aceste documente? Ce arătau mai exact?

E.U.: Da, mi-am și notat. Spre exemplu, în cazul meu, în Gala Bute sunt două note secrete care am cerut SRI-ului să le desecretizeze din care reiese fara dubiu ca povestea aceasta din Gala Bute a fost incropita de Coldea si Kovesi, aceste note secrete in 2011 au ajuns la Coldea si Kovesi.

A.A.: Ce spun notele acestea?

E.U.: Ca gruparea aceasta de denunțători din dosarul Gala Bute de fapt faceau tot felul de afaceri împreună, au fost urmăriți și prinși de SRI, moment in care eu am facut denunt la adresa lui Kovesi si a lui Coldea in 2015 au fost puși, presați să declare că tot ceea ce au făcut ei s-a facut pentru partid sau pentru mine, dar la cererea mea, toata lumea a ramas in libertate, iar pe mine m-a urmarit aceasta poveste din 2015.

A.A.: Au ajuns aceste note la presedintele Basesecu?

E.U.: Si la mine. Unele au ajuns la presedinte și le-a prezentat presedintele in 2018 in Parlamentul Romaniei si apoi le-a trimis la Inalta Curte si la CSM si sunt acolo, Inalta Curte are aceste note. Deci sunt acolo, sunt depuse din 2018.