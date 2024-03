"Nu avem legi să ne apere, îi apără doar pe corupți. Este incredibil!

Am primit, asta mi s-a întâmplat când am demolat garaje, că mă bagă în butoi ca pe Alexandra Măceșanu, că mă violează, că mă calcă cu mașina pe trecerea de pietoni. Să am grijă pe unde merg noaptea.

Dar mie nu îmi e frică.

Foarte multe amenințări primești după conturi false. Am fost la Procuratură pentru că odată am fost scuipată de un proxenet", a spus Elena Lasconi.