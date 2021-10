„Suntem într-o situație diferită față de alte ruperi de partid. Cele care au avut succes la nivel de partide mici, au avut pentru că s-au adresat direct electoratului, pentru că liderii de la vârf satisfac o parte a cerințelor acestuia. Ruperea de PNL este următoarea: PNL Cîțu s-a rupt de PNL clasic și de populație, iar Orban a rămas pe latura clasică. El creează o oportunitate pentru recuperarea acestui electorat. Se vor conforma noi grupuri parlamentare și o nouă formațiune politică. El a jucat ca un lider clsic liberal. Sunt convins ca Orban nu se ma intoarce. Acum, PNL este un brand tuflit. Am observat o lipsp de respect și de încredere în ce mai poate face PNL în formula care a mai ramas. Orban știe și se duce să recupereze capitalul electoral. În interorul partidului se dau afară oameni, se execută membri, echipa câștigătoare are un comportament de tip stalinist. În fiecare zi se erodează credibilitatea întoarcerii liberalilor la un electorat de dreapta, ceva mai cunoscător, care are altă evaluare față de electoratul de dreapta”, a declarat Dorin Iacob la REALITATEA PLUS.