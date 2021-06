„Mi-a fost respină candidatura pe lista partidului NOI fără un motiv real, ci doar cu o notă că eu nu dețin cetățenia moldoveană. Am cerut documente, dar Autoritatea Electorală Centrală refuză. Sper să se treacă de embargoul pe care media din Moldova îl are asupra NOI.

Voi depune o cerere de suspendare și contestație la acest act ilegal. Acum trei săptămâni, atunci când mi-am anunțat candidatura, cei de la Autoritatea Electotală Centrală constatau că eram eligibil, iar astăzi, după trei săptămâni, comisia spune că are informații că nu am cetățenie, dar nu prezintă niciun act oficial. Ei nu au vrut să accepte propunerea mea. Am avut informații că dacă intru pe listă, partidul va fi scos de la alegeri. Dacă până la 30 iunie găsesc niște judecători care vor să scoată adevărul la suprafață, voi reveni pe listele de alegeri. Sistemul mafiot își arată roadele. Le-am transmis să se roage, că dacă ajung ministru de Interne, îi aduc în cătușe pe aeroportul din Chișinău”, a declarat Rizea.

Cristian Rizea a trimis și o cerere către Comisia Electorală Centrală pentru a i se comunica de ce îi este refuzată candidatura la alegerile din 11 iulie 2021.

Comisia a trimis partidului politic NOI, care îl susține pe Cristian Rizea la alegeri, un comunicat prin care se motivează că acesta nu poate participa la alegeri pentru că nu ar avea cetățenia moldovenească și un buletin valabil. Rizea a contestat motivarea Comisiei Electorale, pentru că el a fost recunoscut cetățean al Republicii Moldova încă din 28 decembrie 2017 și prezintă și documente în acest sens. Fostul deputat român amintește că decretul prin care fostul președinte Igor Dodon i-a retras cetățenia nu ar fi valabil.

Cristian Rizea ar putea fi ministru de Interne în următorul guvern al Republicii Moldova.

Partidul NOI a propus, dacă va intra în Parlament, ca ministru de Interne din partea partidului să fie Cristian Rizea în următorul guvern care se va forma după alegerile din 11 iulie 2021.

Rizea denunță și presiuni la adresa partidului NOI dar și asupra sa de către Plahotniuc și Dodon pentru a nu permite declarațiile și prezentarea proiectelor propuse pentru alegerile din 11 iulie.