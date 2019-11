Dăncilă: ”Ceea ce face Iohannis este un simulacru de dezbatere. Dacă el spune că sunt nepregătită..."

2019-11-18 22:51:06 Maru

Ce se tot inversuneza analfabeta asta sa dezbata? Ce sa dezbata? Ce a facut ea ca ministru.....si ce a facut Iohanis ca presedinte? Ce rol are un presedinte in stat.....si ce rol are un prim ministru....in statul roman? Vreau dezbatere....dar in cel putin 2 limbi de circulatie internationala+ romana. Fara traducatori sau casti. Ia Dancila........sa te vedem......are u ready?