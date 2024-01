"Nou politică agricolă comună din PE va fi legată de viitorul agriculturii. În PE există o presiune foarte mare din partea socialiștilor și din partea Verzilor ca politica agricolă să se transforme într-o politică de mediu. Acest lucru va pune o presiune foarte mare", a declarat Motrean, în ședința BPN de miercuri.

Prim-vicepreședintele liberal a precizat, astfel, că Partidul Popularilor Europeni - din care face parte și PNL - este principalul apărător al fermierilor, subliniind că "PPE este cel care s-a opus la toate derapajele socialiștilor".

"Anul trecut, cu sprijinul PPE, am reușit să deblocam pentru prima oară fondul de rezervă al CE pentru agricultură.

Acum, de curând, am pus în discuție 3 lucruri importante- constituirea unui mecanism de achiziție de catre CE a cerealelor din Ucraina astfel încât aceste grâne sa nu se mai regăsească in Europa pentru a pune presiune pe prețul și competitivitatea fermierilor noștri. A doua propunere- de a crește suma alocată Rezervei pentru a da bani fermierilor. A treia- de a cere Comsiei posibilitatea ca guvernele care sunt afectate- să ofere ajutoare de stat, dar ele să nu fie trecute în deficitul la bugetul de stat. Pentru că asta e marea problema acum, e un cerc vicios. PNL și PPE au avut cele mai multe măsuri pentru fermieri. Marea bătălie care se va da în PE va fi pe aceasta politica agricolă comuna, pentru că are cea mai mare sumă alocata din buget", a arătat europarlamentarul.

"În 2004, PSD a semnat în genunchi aderarea UE. Primul capitol încheiat: subvenție. Ajungem abia în 2027 la media europeană în privința subvenției pe suprafața", a mai spus Dan Motreanu.

