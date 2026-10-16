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Politica· 2 min citire
Dan Dungaciu avertizează PNL: „Sunt în aceeași barcă cu PSD-ul și cu președintele Nicușor Dan”
Dan Dungaciu, prim-vicepreședinte AUR
Publicat16 oct. 2026, 13:38
Actualizat16 oct. 2026, 14:32
Prim-vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu, critică strategia liberalilor în contextul negocierilor pentru formarea noului Guvern și al discuțiilor despre o posibilă moțiune de cenzură. Acesta susține că PNL riscă să suporte costurile politice ale susținerii unui Executiv asociat cu PSD și cu președintele Nicușor Dan. În privința unei eventuale moțiuni, reprezentantul AUR spune că partidul va lua o decizie în funcție de evoluția situației politice.
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