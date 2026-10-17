Dan Dungaciu (AUR): România achită note de plată paralele către NATO, SUA, UE și Ucraina fără garanții clare

Publicat 17 oct. 2026, 15:45 Sursă Realitatea PLUS

Dan Dungaciu atrage atenția că România nu găzduiește baze militare permanente NATO sau americane, ci doar o prezență militară rotațională. Deși statul român investește masiv în extinderea infrastructurii militare, persistă o necunoscută majoră privind trupele care le vor ocupa pe termen lung.

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