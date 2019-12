Cozmin Gușă: Ne îndreptăm către extincția politicului și dominația mediocrității 

"Din punct de vedere economic, Romania continua sa se dezvolte doar prin munca unor intreprinzatori mici si medii, care lucreaza discret si eficient, timorati fiind inca de fosta ofensiva a binomului SRI-DNA (Coldea-Kovesi) indreptata impotriva capitalistilor romani; corporatiile multinationale isi continua in schimb „marsul consumerist” pe pietele romanesti, cu profituri declarate sau mascate care prevad ca vor atinge un maxim in 2019", apreciază Cozmin Guşă, pentru evz.ro.

"La capitolul mass-media, remarc la nivel local capitularea in fata puterii judetene a cvasitotalitatii ziarelor, radiourilor si tv-urilor locale, atitudinea critica la adresa exceselor administratiei locale mai fiind prezenta doar la nivelul catorva freelanceri, colaboratori sau nu ai mass mediei centrale; iar legat de aceasta din urma, anul 2019 poate fi considerat unul al atomizarii tendintelor editoriale, in solidar cu pragmatizarea atitudinii jurnalistice functie de bugetele mari de publicitate si PR impartite de catre partidele politice parlamentare catre redactii; in concluzie, mass media se inscrie in acest an pe o spirala periculoasa a diluarii identitatii si influentei", explica acesta.

"Legat de politica, si-n legatura si cu topurile EVZ, si eu il consider pe Ludovic Orban cel mai bun politician al acestui an, analizandu-i munca reala, contextul conflictual din partid, dificultatea colaborarii fluide cu un politician de tip Klaus Iohannis; cel mai slab politician a fost in mod evident Dan Barna, care a „reusit” sa invalideze la votul prezidential valul populist (periculos!) creat in jurul USR-PLUS, si mai mult, sa decredibilizeze varianta de lider tehnocrat, venit pe fundamentul unei cariere de succes in mediul privat; l-as fi nominalizat pe Traian Basescu la capitolul „cel mai consistent politician”, daca nu ar fi avut acea atitudine de validare a coalitiei de la Chisinau cu Maia Sandu prim ministru sustinuta de Dodon, coalitie dedicata in mod clar dominatiei rusesti in Moldova (cu complicitatea interesata a Germaniei!), asa cum s-a dovedit ulterior", mai spune Cozmin Guşă.

"In rest, in 2019 a aparut limpede ca leadership-ul partidelor a devenit irelevant, marea majoritate a acestor lideri actionand fie in baza unor santaje aplicate in mod dur si discret, fie in marja „sarcinilor pe unitate” primite si acceptate fara comentarii, ceea ce va duce spre extinctia politicului in sensul pierderii influentei in jocurile de putere reale; iar alegerile din 2020 vor demonstra cu varf si indesat aceasta ipoteza, cu consecinte negative greu de cuantificat pentru societatea romaneasca! Iar aceste lucruri se-ntampla drept urmare a unei dictaturi a

„mediocrilor-scule-comode”, care s-a instalat la butoane exact in urma cu 30 de ani, si care, intre timp, s-a rafinat si autoconservat, ocupand azi mai toate pozitiile de comanda in sistemul romanesc", mai spune Cozmin Guşă.

Cât despre 2020, Cozmin Guşă estimează: "Devine clar in baza supozitiilor mele ca ne asteptam la mai rau, pentru ca starea interna precara va fi dublata de o efervescenta a jocurilor regionale de tip geoeconomic si militar, jocuri care ne-au exclus deja de la masa negocierilor, tocmai pentru ca nu avem nici strategie, nici actori care sa negocieze potentialul nostru de tip geopolitic. Cu toate acestea, cred ca inca mai exista un numar de actori publici pozitivi, care-ar putea incepe sa puna bazele unei revigorari institutionale, ale carei rezultate sa le putem resimti in perpectiva lui 2024."