Cozmin Gușă: Cum ne salvăm din toamnă ? (4) Primul pas: solidaritate tip "grupuri mici"

De fapt, asta este un “breaking-fake-news”, dar este ceva ce trebuia sa se intample deja, in loc de asta avem proiecte de legi care sa scuteasca lumea de la plata ratelor, utilitatilor, telecomunicatiilor, etc., proiect numai bun sa puna fragila economie a Romaniei pe “catafalc”, inainte sa-i vina vremea, respectiv legea cu puscaria la domiciliu initiata de preferata lui Klaus Iohannis, domnisoara Gorghiu, in conditiile in care ne-asteptam la o crestere geometrica a infractionalitatii, deci ar trebui masuri dure de descurajare a acesteia, nu arest la domiciliu, ca pedeapsa asta o traim cu totii de cateva saptamani, si noi n-am omorat, furat sau devalizat bugete de stat! Si-am facut aceasta introducere tocmai pentru ca sa intelegem ca toate propunerile, unele salutare, de a demara programe de salvare din criza, si care sunt functionale doar cu implicarea politicului, sunt sortite esecului. Punct.

In urma cu 10 zile cand am inceput acest serial, vorbeam despre faptul ca nu imbolnavirea cu coronavirus va fi problema, ci spitalizarea ulterioara, si mai important, ca nu lupta cu boala ne va pune la pamant, ci criza economica consecutiva crizei medicale, care pentru Romania va fi cvasimortala pe termen scurt si mediu. Si nu cred nici azi ca am exagerat, nici nu doresc sa sperii in plus pe nimeni, as dori insa ca oamenii rationali sa inceapa sa opereze mental cu aceasta perspectiva sumbra, dar sa-si mobilizeze resursele si expertiza pentru agregarea unui proiect de salvare nationala.

