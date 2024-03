Membrii USR nu s-au ferit nici de această dată să atace justiția de la noi din țară și au spus că primarul celui mai bogat sector in Capitală este hărțuit și nu este lăsat să candideze din nou.

"Pentru a vorbi de democratie, trebuie sa vedem care e statutul opozitiei in Romania. Ce i se intampla unui primar care e in opozitie? E hartuit. Sunt multe plangeri penale depuse impotriva lui, in cazul meu 25 de plangeri care au fost clasate, in afara de una.

Intr-o tara democratica, trebuie sa ne asiguram ca opozitia are acces la un proces electoral fara obstacole, adica sa fim lasati sa candidam.

Opozitia sa fie respectata. Fara opozitie nu exista democratie", a spus Clotilde Armand.