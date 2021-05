Acesta si-a manifestat ingrijorarea ca 1.700.000 de romani beneficiaza in prezent de salariul minim pe economie, iar atunci cand se vor pensiona vor avea pensii derizorii.

"Salariul minim pe economie este un instrument sa ajuti oamenii apti de munca fara nicio calificare. Pentru aceasta este salariul minim. Este o forma de protectie sociala. A terminat un tanar liceul, nu a luat Bac-ul, nu are nicio calificare, il angajez cu salariul minim. Pe urma trebuie sa gasesti parghii sa stimulezi IMM-urile, companiile sa ii faca o calificare omului. Meseriile in ziua de astazi care nu necesita o calificare sunt foarte putine.

Stiti cati romani sunt platiti cu salariul minim pe economie in acest moment in sectorul privat? 1.700.000, o treime din angajatii din zona privata a Romaniei. (...) Am folosit tot timpul smecherii sa pacalim oamenii si cand vor ajunge la pensie vom avea aceste discutii ca pensionarii nu mai rezista, pentru ca i-am pacalit si continua sa fie pacaliti o perioada lunga si sa iasa cu niste pensii derizorii", a afirmat liderul social-democrat, intr-o emisiune TV.

Marcel Ciolacu este de parere ca o reforma privind salariul minim pe economie trebuia prinsa in Programul National de Redresare si Rezilienta (PNRR).