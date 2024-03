Cătălin Cîrstoiu, candidatul susținut de PSD-PNL, are în conturi peste 1,5 milioane de lei, aproximativ 400.000 de euro și 52.000 de dolari. Medicul are un apartament în București de aproximativ 100 de metri pătrați, dar și o casă de locuit în Mogoșoaia, de aproximativ 450 de metri pătrați. Familia Cîrstoiu mai deține și un teren intravilan lângă Capitală, o mașină Cadillac și a dat cu împrumut 4,82 milioane de lei, precum și 138.000 de euro. Potrivit declarației de avere are și bijuterii în valoare de 150 de mii de euro.

Actualul primar al Sectorului 5 și pretendent la prima funcție din Capitală, Cristian Popescu Piedone, are o casă de locuit în București și patru terenuri intravilane în Bragadiru. Totuși, Piedone se evidențiază în declarația sa de avere prin mașinile de epocă. Conform ultimei declarații, edilul are trei Cadillac-uri, din anii 1968, 1973 și 1974, un Oldsmobil din 1959 și un Mercedes din 1996.

Primarul în funcție, Nicușor Dan, nu are pe numele său nicio casă, acesta stând în chirie în București. Edilul deține însă un teren intravilan la Predeal, o mașină Citroen din 1986 și a dat bani cu împrumut unei persoane fizice: 20.000 de euro. Singurul venit al acestuia a fost cel de primar general: 195.910 de lei.

Mihai Enache, candidatul AUR pentru Capitală, are o casă de locuit în Dâmbovița, un teren intravilan, o mașină din 2017, iar în conturi 3.000 de lei, respectiv 1.000 de euro. Singurul venit, de 117.600 de lei în 2022, a fost cel de la Primăria Sectorului 4, unde, când a depus declarația de avere, în aprilie 2023, era director.