Într-un interviu acordat recent postului de televiziune Realitatea Plus, actualul primar Nicușor Dan a vorbit despre competiția plină de suspans ce se prefigurează pentru Primăria Capitalei și a recunoscut că există un contracandidat de care se teme.

Declarațiile sale au adus în centrul atenției speculații despre posibilele strategii și alianțe politice care ar putea influența rezultatul alegerilor locale din București și care ar putea reconfigura peisajul politic al Capitalei. Înfruntarea electorală se anunță a fi una palpitantă și decisivă pentru viitorul administrației locale, iar tensiunile încep să crească pe măsură ce se apropie data scrutinului.

Realitatea Plus: Va bucura ce se intampla in coalitie in momentul acesta? Faptul ca nu aveti un contracandidat din partea coalitiei aflata la guvernare.

Nicusor Dan: Ce pot eu sa spun este ca e neserios. Ce ar fi serios? Ar fi ca partidele sa aiba niste candidati, candidatii sa discute ani de zile cu specialisti si sa vina cu sase luni inainte de alegeri si sa spuna asta e proiectul pentru Bucuresti pe care l-au discutat cu specialistii. Nu numai ca nu avem program, dar nu avem nici candidati la momentul acesta. Pe scurt, asta e concluzia pe care pot sa o trag.

Realitatea Plus: Dar nu ne-ati spus daca va bucura sau nu

Nicusor Dan: Eu am spus de mult ca vreau sa candidez, eu am un proiect, am un raport cu ce am facut pana acum si astept campania electorala sa dezbatem. Nu va ascund ca daca ar fi fost in septembrie s-ar mai fi terminat din lucrarile pe care planuiesc sa le fac, dar sunt gata de dezbaterea electorala.

Realitatea Plus: Cate dintre santierele pe care le aveti acum deschise vor fi gata fix inainte de alegeri?

Nicusor Dan: Avem 15 santiere mari de termoficare, ele avanseaza fiecare un kilometru pe luna, o jumatate de kilometru pe luna, avem contractul semnat pentru inlocuirea unor locuri de joaca in parc, ele vor fi gata in 2-3 luni. Dar nu cred ca asta este important. Cred ca important este o evaluarea pe tot mandatul. Adica eu nu am facut festivisme din astea, am incercat sa rezolv probleme mari, serioase, cum e termoficarea, cum sunt liniile de tramvai. Unele au iesit, unele nu au iesit, adica procedura a fost mai lunga decat ne-am inchipuit noi, cum e cu semaforizarea inteligenta, pentru care de abia terminam contractul pentru studiul de fezabilitate. Am incercat sa fac lucrurile mari.

Realitatea Plus: Cat v-a iesit din astea mari si cat va ramane pentru un eventual al doilea mandat?

Nicusor Dan: Pai pe lucrarile de termoficare am facut in trei ani 18 kilometri, mai mult decat a facut guvernarea PSD in 12 ani, din 2008 pana in 2020. Deci aici as zice ca avem un succes. Am reusit sa aducem prima oara dupa 89 tramvaie in Bucuresti. Am adus 80, o sa fie 100 pe bani europeni, am adus 100 de autobuze electrice pe bani europeni, 100 de troleibuze pe fondul de mediu, daca nu faceam asta pana in 2023 pierdeam banii astia.

Am terminat lucrarea de la Glina, marea statie de epurare de la Glina, daca nu o terminam in 2023 dadeam 100 milioane de euro bani europeni. Am terminat podul de la Doamna Ghica. Sunt mai multe lucruri pe care nu le mentionez acum si am inceput lucruri mari cum sunt reabilitarea liniilor de tramvai, am facut documentatia sa aducem 250 de tramvaie.

Realitatea Plus: Sa vorbim si despre jocurile care se fac. Credeti ca singurul contracadidat pe care il aveti in acest moment, Cristian Popescu Piedone, credeti ca este doar un iepure al coalitiei in lupta asta?

Nicusor Dan: Eu nu prea iau in serios. Daca o sa ramana o sa facem o cercetare, ce a facut pe la primariile la care a fost.

Realitatea Plus: Nu credeti ca va candida Cristian Popescu Piedone?

Nicusor Dan: O iau cu rezerve. Insa, ce este serios este sa vedem candidatuil pe care il va sustine PSD, pentru ca partidul social democrat are o intentie de vot, o favorabilitate in Bucuresti 30-35% si atinci eu am de asemenea 35%, iar elegerile sunt intr-un singur tur. Asta va fi o lupta, eu sper ca electoratul de dreapta o sa faca diferenta.

Realitatea Plus: Nu pot sa trec peste declaratia Doamnei Firea de astazi, cea care a spus ca in cazul in care ar fi fost lasata de Partidul Social Democrat sa candideze la functia de primar al Capitalei v-ar fi trimis acasa. Ce va sperie mai tare? Domnul Piedone, sau doamna Firea?

Nicusor Dan: Orice candidat sustinut de partidul social democrat si care are o anumita notorietate se duce inspre scorul partidului asa cum a facut-o si in 2020, si in 2016, si este un adversar care este de luat in considerare.

Realitatea Plus: Presupun ca pe doamna Firea daca ar candida o considerati totusi printre cei pregatiti. A mai avut un mandat acolo, stie despre ce e vorba

Nicusor Dan: Da, este cineva care cel putin cunoaste aceasta institutie, institutiile subordonate. A incercat sa faca unele lucruri, unele i-au iesit, altele nu i-au iesit, de exemplu a dus RADET-ul in faliment, primaria in faliment, dar e cineva care totusi stie despre ce e vorba.

Realitatea Plus: Cine ar fi candidatul de care v-ati teme? Adica un candidat care ar avea sanse sa va deposedeze de scaunul de primar?

Nicusor Dan: Nu e vorba de teama, nu vreau nici sa fac predictii pentru ca ziua alegerilor e un eveniment in democratie in care cetatenii decid. Asa cum am spus, in opinia mea, aceasta lupta se va da intre mine si candidatul sustinut de PSD.

Realitatea Plus: Il excludeti pe Cristian Popescu Piedone in continuare, desi a anuntat ca duminica isi va anunta si oficial candidatura la Primaria Capitalei?

Nicusor Dan: La domnul Cristian Popescu Piedone, exista un bazin de stanga care are aproape 50% din Bucuresti si in acest bazin de stanga domnul Cristian Popescu Piedone profita de faptul ca nu exista un nume identificabil al candidatului PSD, care e in acel bazin electoral. Profita de un spatiu gol. In momentul in care acest spatiu va fi ocupat de o persoana atunci o sa vedem raportul dintre cei doi. Eu inclin sa cred ca o sa stea mai bine candidatul sustinut de PSD

Realitatea Plus: Si daca domnul Crtistian Popescu Piedone va fi candidatul comun al aliantei PSD PNL, credeti in scenariul asta?

Nicusor Dan: S-au exprimat explicit liderii ca nu va fi

Realitatea Plus: Dar un candidat liberal sustinut de PSD ar colecta in opinia dumneavoastra acel bazin al PSD-ului?

Nicusor Dan: Am facut un sondaj acum o saptamana, pe care l-am si facut public, si liderii coalitiei s-au exprimat pe asta si au spus ca in linii mari candidatul PSD nu prea e votat de publicul PNL si un candidat PNL nu prea e votat de publicul PSD, ceea ce arata inca o data ca exista o scindare in Bucuresti intre dreapta si PSD si ca lupta va fi din nou intre dreapta si PSD.

