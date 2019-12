Când își va asuma Guvernul răspunderea pe bugetul de anul viitor?

Săptămâna trecută, Ludovic Orban a afirmat că Guvernul va alege varianta asumării răspunderii pe Legea bugetului de stat, în cazul în care Executivul ca constata că există un pericol de a tergiversa dezbaterea și adoptarea. Premierul a mai spus că Legea bugetului trebuie adoptată până la finalul anului.



„Principalul nostru obiectiv e acela de a reuși adoptarea Legii bugetului de stat și Legea bugetului asigurărilor sociale până la finele acestui an. România are nevoie de buget. Noi nu putem accepta ca PSD să amânăm până în februarie, martie. Fiecare român trebuie să știe clar, în funcție de legea bugetului de stat, la ce să se aștepte. Fiecare companie trebuie să știe la ce să se aștepte, care e cadrul fiscal, cadrul bugetar, care sunt indicatorii economici. E absolut necesar pentru că orice companie trebuie să aibă aceste informații pentru a-și adapta activitatea. Pentru fiecare autoritate locală e vitală adoptarea bugetului până la finalul anului, ca să își poată adopta propriul buget și să înceapă noile investiții în funcție de bugetul pe 2020. E necesară adoptarea. Dacă se poate pe calea dezbaterii parlamentare, mergem pe calea dezbaterii”, a declarat Ludovic Orban.



Șeful Executivului a mai spus că Guvernul va evalua situația la nivelul Parlamentului și apoi va lua o decizie privind forma în care va fi adoptată Legea bugetului de stat pe anul viitor. „Dacă vom constata că există pericol al tergiversării, există și această variantă de angajare a răspunderii. Vom face o evaluare a situației la nivelul Parlamentului, a potențialului de Opoziție al PSD și la potențialul de denaturare a bugetului statului pe care îl are PSD. Dacă mergem pe angajarea răspunderii, așa cum am anunțat și am și făcut pe prima angajare de răspundere, fiecare parlamentar, grup politic are posibilitatea de a depune amendamente, urmând ca Guvernul să le analizeze și să le respingă sau să le adopte”, a concluzionat Orban.