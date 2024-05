"Mă bucur să fim azi împreună. Mergem cu domnul președinte în aproape toate localitățile din țară și vedem oameni frumoși dedicați comunităților lor așa cum vedem în Dolj, aici în Dăbuleni.

Dragii mei, cine nu a auzit în România de orașul Dăbuleni? Toată lumea știe ce înseamnă acest oraș pentru România, dar nu este cunoscut că are o administrație performantă, că administrația a făcut minuni pentru comunitate. Orașul Dăbuleni e cunoscut pentru hărnicia oamenilor, pentru ceea ce fac, trudesc zi de zi, săptămână de săptămână pentru comunitate.

Dar am auzit pentru că oamenii de aici duc greul. Nu pentru că administrația locală a făcut minuni. Au condus județul, nu au fost preocupați să ducă județul la adevăratul potențial. De aceea cred că soluția noastră Nicușor Roșca la Consiliul Județean va duce județul Dolj acolo unde ii este locul", a afirmat Lucian Bode.

El a arătat că este nevoie de oameni cu viziune și dedicați, de oameni cu voință.

"Mi-am notat ce spunea viitorul primar al orașului Dăbuleni, dl Nanu: <<Nimeni, niciodată, niciunde nu a reușit să izbândească singur într-un asemenea demers vorbind despre dezvoltarea comunității>>. Mi-aș permite să completez , să fac o paralelă ce am auzit în alte comunități

Oameni buni, singur poți face dacă ești preocupat, cu viziune, dedicat, te pricepi, dar împreună, în echipă poți face totul!

Fără echipă proiectul domnului Nanu nu va putea fi dus la bun sfârșit.

Ceea ce și-a propus să atragă fonduri europene, să sprijine tinerii, să aducă investiții în această comunitate", a arătat liberalul.

Lucian Bode a sublinat că PNL, odată ajuns la guvernare în 2020, a reușit să schimbe paradigma, respectiv modul în care se dezvoltă economic România: "Faptul că am reușit să trecem de la o economie bazată pe consum la una de investiții a fost declicul care a dus la acest progres, dezvoltare din ultimii ani. În guvernarea Nicolae Ciucă, doar în 2022 s-au atras fonduri europene doar 20% din tot ce a însemnat fondurile. europene atrase de la aderare până în prezent, peste 11 mild euro, în România au intrat investiții directe într-un singur an peste 20 miliarde de euro, în guvernarea PNL condusă de Nicolae Ciucă. Acest lucru îl vedem peste tot unde ne ducem în țară. În infrastructură de transport rutieră, sănătate, locală, la extinderea rețelelor de apă".

"Programul Anghel Saligny e suta la sută liberal!", a ținut să sublinieze Bode.

"PNL s-a încăpățânat să dezvolte România, nu a cedat șantajului USR, noi am rămas la guvernare. Vorbim de 3500 de proiecte. Aici, in Dolj, vorbim de proiecte a căror valoare depășește 9 miliarde de lei. E cel mai indraznet program de dezvoltare locală promovat in Romania in ultimii 34 de ani. Și e meritul PNL.

Vă rog să vorbiți despre asta. Avem 2885 de UAT listă completă. Așa cum aveți aici in 111 UAT. Te felicit, Ștefan, că ai depus liste în toate UAT din județ. Prima condiție pentru a obține voturi e să candidezi. Faptul că AUR a depus sub 25% sau cei de la Alianța Unită știm că nu au cu msă obțină voturi necandidând. E un lucru extraordinar că ați reușit să depuneți liste în toate UAT-urile din județ", a transmis liberalul.

Potrivit acestuia, "cu o bună organizare, mobilizare, disciplină, subliniez disciplină, partidul ăsta a reușit doar atunci când a fost superdisciplinat".

"Știți acele vremuri când am fost singuri impotriva tuturor și cu toate astea am câștigat, pentru că am fost organizați și disciplinați. Ne vom ține de mobilizarea la vot, sunt covins ca in 9 iunie PNL poate câștiga alegerile locale din România.

Odata ce acest lucru se va intampla suntem conștienți cu toții de ce va urma. Punem un fundament solid alegerilor prezidențiale din septembrie. Cu aceste premise, PNL va da noul președinte al României in persoana dlui Nicolae Ciuca. În decembrie vom avea alegeri generale. Alegerile generale trebuie să ne găsească cu președintele din partea PNL și capabil să câștigăm alegerile generale! Pentru că asta înseamnă guvernare liberală încă 4 ani. Sunt convins ca prin aportul, munca fiecaruia, aceste obiective pot fi atinse. Succes Marian Nanu, succes Nicolae Giugea, succes, Nicușor Roșca, succes tuturor candidaților pe 9 iunie!", a conchis Lucian Bode.