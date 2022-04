„Eu nu am scris acest document prezentat de George Pădure. Mai mult, spune că 12 oamnei l-au turnat la Securitatre. Marile problele ale lui Padure erau pe lanțul de aprovizionare a navelor din Portul Anvers. De multe ori aducea marfa la vapoare cu 30 de minute înainte de plecare, iar echipajul nu avea timp să verifice. Iar eu, ca șef de echipaj, primeam mereu reclamații ca le-a dat țigări expirate, televizoare care nu funcționau, carpete găurite sau alte produse expirate. Nu m-au chemat procurorii în dosarul penal, probabil ca voi fi chemat, dar va asigur ca am toate argumentele că nu sunt probleme. În documentele scrise de mine nu erau trecute aprecieri politice. Am scris mereu că politica partidului e înțeleasă pe deplin, deși unii colegi poate că nu înțelegeau”, a declarat Traian Băsescu pentru Realitatea PLUS.