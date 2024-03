”Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR) cheamă în această seară, de la ora 19:00, la sediul AUR, la dialog toate forţele politice, indiferent de ideologie, pentru a găsi cea mai bună soluţie pentru alegerile locale, pentru Primăria Bucureşti, primăriile de sectoare şi municipii, preşedinţii de Consilii Judeţene, astfel încât să ducem împreună o luptă comună împotriva Partidului Comasat Român PSD-PNL”, se arată în anunţul AUR.

George Simion: Cozmin Gușă, în pole position pentru Capitală! Piedone, dacă e cotat pe locul 2, vine în spatele nostru!

"Partidele și personalitățile suveraniste sunt mai mult decât binevenite alături de noi pentru că pentru că în mod clar nu au candidați în toate cele 3.300 de UAT-uri din România. Dar nu doar pentru că, în momentul ăsta, nu este vorba de ideologie. Poate să vină și domnul Piedone, și Blocul Suveranist, și țărăniștii, și liberalii care au fost goniți de Marcel Ciucă, președintele Partidului Comasat Român. Sunt dispus la orice compromis politic la alegerile locale ca ei să nu aibă toată puterea în România.

Nu mai vreau să văd PSD și PNL împreună. PNL s-a transformat într-o anexă a PSD-ului, nu putem tolera așa ceva", a spus George Simion, la Realitatea PLUS.

Întrebat cine va fi în pole position pentru candidatul alianței pe care vrea să o formeze pentru cursa de la Capitală, Simion a replicat: "Poate fi un membru de partid, poate fi Mihai Enache, candidatul AUR, sau o personalitate suveranistă independentă. Am dat aseară mai multe nume pe care le sondăm. Sâmbătă va fi gata sondajul. Vom vedea atunci pe cine susținem la sectoare, la Primăria Generală și la consiliile județene din țară, pentru că nu lăsăm țara pe mâna lor."

"Am vorbit cu Cozmin Gușă și ne-a transmis că nu mai vrea să revină în politică, dar trebuie să avem grijă la unele aspecte. Din ce am văzut la voi și din ce am vorbit cu Cristian Popescu Piedone, e un om respectat, a citit mai multe biblioteci decât a citit întregul Parlament român și este o voce suveranistă care se pliază perfect pe profilul alegătorului AUR", a explicat Simion.

În plus, întrebat dacă scenariul în care Piedone se aliază cu AUR și îi ține spatele lui Cozmin Gușă este veridic, Simion a replicat: "Asta ne-a spus în toate discuțiile Piedone, că dacă e cotat pe locul 2, vine în spatele nostru. Nu știu dacă se retrage sau va fi retras Piedone, dar dacă Gușă sau oricine alticineva stă în cercetările pe care le facem și în simpatia populară mai bine decât alt candidat, chiar și decât Piedone, atunci acesta va fi candidatul nostru. Nu ne dam în lături, trebuie să-l batem pe Nicușor Dan și indiferent de numele candidatului o să o facem."

Recent, liderulAUR George Simion a avansat ideea boicotării alegerilor locale din 9 iunie. Simion a acuzat partidele de guvernământ, PSD și PNL, de "practici nedemocratice" și a sugerat că în spatele "cortinei" s-ar desfășura "alte jocuri".

În exclusivitate la Realitatea PLUS, liderul AUR a adus în discuție comasarea alegerilor locale cu europarlamentare, programate pentru 9 iunie, spunând că sunt ilegale. „Nu trebuie să avem alegeri locale pe 9 iunie pentru că sunt ilegale", a afirmat George Simion.

„Partidul unic dă o lovitură de stat în acest moment. Au luat măsuri ilegale prin comasare. Noi am sesizat CCR, care doarme efectiv. Noi știm cine sunt acești judecători și ce rol au avut în acest plan.

Prin foarte multe mijloace, vom boicota. O să mușc din comasați. O să avem reprezentare și o să candidăm în toate consiliile pentru ca românii să aibă o alternativă. Nu am ajuns ca în Rusia, să nu ai de unde alege", a mai spus liderul AUR.

Pe cine susține AUR la Primăria Capitalei

„Atâta timp cât dl Piedone va candida pe o siglă nocivă, nu va fi susținut de AUR. Candidatul nostru este Mihai Enache. Eu asigur pe toată lumea că oriunde există alegeri, AUR va avea candidați sau vom susține pe cel mai bun candidat. AUR are între 20 și 25% pe Enache în sondaje, dacă Piedone nu candidează", a arătat Simion.

