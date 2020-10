Alegeri locale 2020. Marcel Vela, anunțul momentului în scandalul votului 

Marcel Vela a sustinut, astazi, o conferinta de presa la sediul Ministerului de Interne, in care a abordat, printe altele, si subiectul privind desfasurarea alegerilor locale de duminica, 27 septembrie.

"Am fost la datorie, am organizat procesul electoral în cele mai bune condiții, în toate atribuțiile pe care le-am avut în cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Am avut 1128 de evenimente sesizate, 461 neconfirmate și am întocmit și trimis spre parchete 279 de dosare penale", a spus Marcel Vela.

Potrivit ministrului de Interne, de la nivel central au fost trimisi in teritoriu 82 de monitori, "astfel incat sa supravegheze si sa indrume activitatea la nivel local".