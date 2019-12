Ludovic Orban: Demarăm procedura angajării răspunderii guvernului pe trei proiecte legislative

2019-12-10 09:06:32 Constantin Gadea

O PROPUNERE BOMBA.. Ce-ar fi s-o auzim pe ,, Viespea” sau pe ,,Veselie” de la RTv, care il modereaza, de regula si cu sufletul la gura, pe fostul presedinte Traian Basescu, ca urmeaza o emisiune bomba, in care Basescu in persoana va face un anunt bomba. De fapt, trebuie sa recunoastem ca respectivul post RTv se situiaza pe primul loc in lume, in ce priveste retinerea telespectatorilor pe post cu informatii ,,bomba”. Ce-ar fi deci, sa-l vedem pe Basescu anuntand vessel, ca ,,I S-A PROPUS –NICI MAI MULT, NICI MAI PUTIN –CA SA SE INSCRIE IN PSD SI SA PREIA CONDUCEREA PSD, PENTRU A-L TRANSFORMA INTR-UN PARTID DE CENTRU STANGA, ATASAT IDEALULUI SA FIM SI SA RAMANEM PE VECI IN UE”. In ce ma priveste pe mine, o asemenea veste m-ar surprinde, dar nu m-ar soca si nici nu m-ar contraria in vreun fel. Dimpotriva, m-as bucura nespus de mult, pentru ca sunt un fan al lui Basescu, de care sunt sigur ca este un patriot atasat sufleteste de neam si de tara ca maresalul Antonescu si cel mai competent dintre toti politicienii pe care ii avem astazi si , urmare a acestui fapt, este singurul care ar putea transforma PSD-ul ( un partid fatis antiromanesc,antidemocrat, tradator, infractor si antioccidental) intr-un partid de centru-stanga democrat si proeuropean. Basescu este singurul care se zbate pentru intregirea tarii cu teritoriile rapite de rusi si una din cai este ca ,,Republica Moldova” sa faca o halta prin UE inainte de a ajunge acasa. Cum comentati o asemenea posibila instiintare facuta public chiar de catre Basescu, anume ca este solicitat sa reformeze partidul lui Iliescu. Eu cred ca ar putea s-o faca si ar inceta razboiul romano-roman.