În fața jurnaliștilor prezenți la sediul poliției, Margherita a ținut un discurs demn de Oscar, cu ochii în lacrimi.

"Eu vin de la apital, am patit ceva foarte grav. Multumesc lui Dumnezeu pentru ca sunt inca in viata. (...) Sa exploram putin situatiile si partile interesate de persoana mea. Raspunsurile sunt intr-un fel sau altul legate intre ele. Am sa incep cu intrebarea: Sa ascultam inima sau mintea? Si ce este mai bine sa facem in anumite situatii de viata. Din punctul meu de vedere, inima e legata de simtamant. E acea parte din noi prin intermediul careia stabilim legaturi cu semenii nostri. Mintea analizeaza si evalueaza. In acelasi timp, inima ne ofera o perspectiva diferita si solutii neasteptate. Deci mintea sau inima? (...) Pentru asta am venit, pentru ca sunt o fiinta umana si am dreptul la viata. Pericolele sociale sunt ilustrate uneori prin intermediul tinerilor. (...) Nu am fost intepata cu o lama sau o chestie, am fost injunghiata, fratilor, in zona inimii de un barbat pe care eu il banuiesc a fi un criminal in serie pentru ca nu sunt singura atacata. (...) Acum vreau sa vorbesc despre problema raului. Platourile inalte ale moralei sunt inconjurate de dealuri. Pe dealuri vom gasi drumuri, multe dintre ele inselatoare. Forma generala a sofismului drumului alunecos este cum nu se poate mai simpla: de la droguri, foamete, crime, cutremure, boli, mii de oameni fara viitor, vieti tinere pierdute inutil, copii orfani, batrani murind in moduri ingrozitoare. Da, e real ce spun. Acestea sunt provocarile vietii. Cred ca o sa va fac acum si aici sa intelegeti cum exemplul meu poate fi o indrumare morala pentru fiecare dintre voi si copiii dvs. Sa revenim la inima pentru ca am fost injunghiata in inima, in zona inimii, si la minte - este omenesc sa gresim, dar este diabolic sa insistam in greseala. (...) Am fost consiliata de numerori doctori, psihiatri. Multumesc mie pentru ca sunt om si am venit aici sa va ofer o lectie de viata. Am dreptul la viata, cred in Dumnezeu", a spus Margherita.