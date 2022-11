Într-un interviu, Fuego a spus că nu a vrut să mai aștepte și deja a început pregătirile pentru următoarea perioadă. Cântărețul a mai explicat că lunile decembrie și ianuarie reprezintă o perioadă extrem de încărcată pentru el și își dorește să se bucure cât mai mult de bradul său, așa că l-a împodobit mai devreme.

„Am împodobit bradul în avans. Am filmat edițiile speciale de sărbători la emisiunea mea și, după ce am ajuns acasă, m-am gândit: „Domnule, de ce să nu îmi împodobesc eu bradul de la începutul lui noiembrie?”. Am furat așa un pic startul și am împodobit bradul și acasă. Știu că pare șocant, dar eu am o perioadă foarte plină până la începutul anului viitor. Acum plec în repetiții spre Chișinău pentru concertul meu de pe 2 decembrie”, a mărturisit Fuego.

Fuego a optat pentru un brad artificial. Astfel, cântărețul a ales un brad gri pe care l-a decorat într-o singură culoare.

„Sunt om foarte ocupat și vreau să mă bucur de bradul meu atât timp cât mai stau pe acasă. Bradul meu are o singură culoare, o culoare aurie, și este un brad argintiu, ca să nu facem o crimă să tăiem bradul din pădure care știți cât de greu crește. Mi-am împodobit bradul în ciuda cumva a celor care nu au activități mai bune de făcut”, a mai zis Fuego, scrie dcnews.ro