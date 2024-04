Artista s-a născut într-o familie numeroasă cu patru copii. Răzvan, Sorin și Ramona sunt ceilalți frați ai săi.

„Am avut o copilărie oarecum altfel. Noi, neavând tată, am trăit mai greu momentele. Dar greul a fost pe mama, ea a avut grijă să nu simțim lipsa tatălui și a muncit. Noi i-am fost alături, dar, fiind singură, ea a fost mai aspră cu noi. E adevărat că și noi am fost ascultători. A fost mai greu pentru noi, dar am devenit mai responsabili. De exemplu, fiica mea e mai alintată, chiar dacă are un fond bun. În principal, am avut o copilărie fericită, de la un moment dat încolo, când am rămas doar noi cu mama și nu au mai fost probleme. Am avut prieteni, colegi, ne-am adunat tot timpul acasă la noi, în timpul școlii, și la Școala Populară de Artă. Toți colegii mei veneau acasă la noi cu plăcere, pentru că mama gătea pentru toți. Făcea cele mai bune dulciuri și șnițele. „Să mergem să mâncăm șnițele la mama lui Carmen și a Sorinei, așa ziceau. Ceea ce văd că și eu continui la fel, pentru Ana. Până în pandemie, petreceam majoritatea weekendurilor cu colegi de-ai ei. Ziceam: „Azi, alege cinci colegi! și făceam o sâmbătă de jocuri, de filme, de joacă fără telefoane. Le spuneam: „Cine vorbește urât, pedeapsă!, Adică spăla un geam, aspira… Niște pedepse care să îi și amuze”, a zis Carmen Trandafir pentru viva.ro.

Cum este Carmen Trandafir în rolul de mamă

Carmen, acum mamă a unei fete pe nume Ana, compară educația pe care a primit-o cu cea pe care încearcă să o transmită fiicei sale. Diferențele de context istoric și acces la resurse între generații sunt evidente, Carmen făcând referire la cum o simplă portocală era un lux pe vremea ei, în timp ce Ana are acces la astfel de fructe zilnic.

„Noi suntem patru frați: Sorina, eu, Răzvan și Ramona, sora mea cea mică. Copilăria? Oarecum e diferită pentru toți. Alte vremuri am trăit eu, alte vremuri trăiesc ei. Să zicem, noi altfel vedeam o portocală adusă de Crăciun și altfel o privesc ei, care o au acum în fiecare zi. Ana înțelege, pentru că i-am explicat de mică și mi-a zis că trăiește momentele comunismului, plus că ea și azi a văzut a mia oară la un film românesc. Îi plac filmele românești și s-a uitat la „Amintiri din Epoca de Aur. Despre acest serial fata mea spune: „Mama, parcă după imagine simt și mirosurile din comunism, de la clădirile acelea. Parcă miroase comunismul prin imaginile acestea, așa. A gaz, a petrol… nu știu cum zice ea.

La fiecare lucru pe care îl face eu îi spun cum era pe vremea noastră. Dacă ridic tonul la ea sau dacă tati e dur cu ea, că e mai strict, ori dacă profesorii sunt nu știu cum, îi reamintesc apoi, în glumă, de perioada copilăriei mele: „Ana, mamă, dă-mi puțin, să-ți dau cu rigla la palmă, să te mângâi un pic!. Pe vremea noastră te durea și îți rămâneau semne. Ce dureri erau…”, a completat artista pentru sursa amintită mai sus.

În ciuda greutăților, Carmen Trandafir a reușit să își clădească o carieră impresionantă și să ofere o viață stabilă familiei sale, trecând peste greutățile vieții.