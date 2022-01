Meat Loaf a murit, la 74 de ani. Legendarul cântăreț și actor a murit acasă. Până în ultimele clipe din viață i-au fost alături soția Deborah și cele două fiice, Pearl și Amanda.

Meat Loaf a avut o carieră impresionantă. Timp de peste 6 decenii, a jucat în peste 65 de filme, printre care Fight Club și Focus.

""Bat out of Hell" rămâne unul dintre cele mai bine vândute 10 albume din toate timpurile. Știm cât de mult a fost iubit de voi. Apreciem și onorăm dragostea pe care i-ați purtat-o acestui om frumos și artist desăvârșit. Vă mulțumim pentru că ne respectați nevoia de intimitate. Din inima sa pentru sufletele voastre... să nu renunțați niciodată la rock!", a anunțat familia, într-un comunicat.

Unul dintre cele mai apreciate cântece este I\"d Do Anything For Love (But I Won\"t Do That):