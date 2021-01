Cum s-a infectat cu coronavirus actrița Tora Vasilescu 

"Am luat coronavirusul de la soțul meu, deși ne-am protejat cum am putut mai bine. Dar soțul meu s-a dus la un prieten să bea o cafea, a cărui soție era răcită, iar noaptea a făcut temperatură de 38. Am sunat la medic, i-am dat pastile, i-am dus mâncare la ușă, dar nu știu cum, după trei zile l-am luat și eu, deși eu m-am simțit bine", a spus Tora Vasilescu.

"O săptămână m-a ținut, am făcut febră, dar nu mare, apoi mi-am pierdut mirosul și am avut tuse, atunci m-am panicat puțin, dar am avut simptome ușoare”, a explicat Tora Vasilescu.

"Am avut niște dureri mari în spate, am crezut că e musculatura, dar n-au trecut, atunci mi-am dat seama că erau de la plămâni. Sechele sunt, în urma radiografiei au ieșit mici porțiuni care arată ca sticla mată pe plămâni, dar medicul a zis că este bine că sunt mici, apoi am avut și probleme cu respirația, aveam lipsă de aer", a mai povestit actrița.